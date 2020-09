Per Televideo Rai l’incendio al porto di Ancona è successo a Genova

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Se ne era già accorto qualcuno, come vi avevamo raccontato. Ora lo ha confermato anche il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi. SuRai l’incendio di oggi aldiè diventato un incendio a: La Rai stupisce sempre negativamente! l’unico giornale in Italia con 1700 giornalisti e senza problemi economici riesce a primeggiare sempre per errori, oggi scambiacon! pic.twitter.com/LjbLMguMtw — Michele Anzaldi (@Michele Anzaldi) September 16, 2020 Per fortunaè un servizio ormai poco consultato rispetto ad altri. Ma c’è da preoccuparsi? Se la gaffe suè palese ci potrebbero essere altri errori meno evidenti che ...

