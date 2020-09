Paris Saint-Germain nel caos, Tuchel e Leonardo a rischio (Di mercoledì 16 settembre 2020) dopo il doppio ko in campionato. Col Metz partita decisiva In casa Paris Saint-Germain c’è un bel caos. Il doppio ko in campionato – senza dimenticare la finale persa contro il Bayern Monaco – ha scosso le fondamenta tra i parigini, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Tuchel IN BILICO – Nei grandi club non si ha il tempo necessario per sbagliare. Proprio per questo il match odierno con il Metz diventa praticamente un dentro e fuori per l’allenatore tedesco. Ed è in bilico anche Leonardo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) dopo il doppio ko in campionato. Col Metz partita decisiva In casac’è un bel. Il doppio ko in campionato – senza dimenticare la finale persa contro il Bayern Monaco – ha scosso le fondamenta tra i parigini, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.IN BILICO – Nei grandi club non si ha il tempo necessario per sbagliare. Proprio per questo il match odierno con il Metz diventa praticamente un dentro e fuori per l’allenatore tedesco. Ed è in bilico anche. Leggi su Calcionews24.com

