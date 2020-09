Nocera Inferiore, uffici chiusi per lutto dopo la scomparsa della segretaria generale Rubino (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, facendosi interprete del sentire dell’ intera Amministrazione comunale e dei dipendenti tutti, ha ritenuto doveroso manifestare il cordoglio della Città di Nocera Inferiore per la prematura scomparsa della Dott.ssa Valeria Rubino, segretaria generale del Comune di Nocera Inferiore. E’ stata perciò disposta la sospensione di tutte le attività comunali, con chiusura degli uffici al pubblico dalle ore 11.00 di giovedì 17 settembre e fino al termine ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Il sindaco di, Manlio Torquato, facendosi interprete del sentire dell’ intera Amministrazione comunale e dei dipendenti tutti, ha ritenuto doveroso manifestare il cordoglioCittà diper la prematuraDott.ssa Valeriadel Comune di. E’ stata perciò disposta la sospensione di tutte le attività comunali, con chiusura deglial pubblico dalle ore 11.00 di giovedì 17 settembre e fino al termine ...

