Napoli, 14 vigili contagiati e 150 in quarantena (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Aleggia un clima di emergenza e paura nella sezione San Lorenzo dei vigili di Napoli. Nella caserma, infatti, sono stai registrati 14 nuovi casi positivi e 150 agenti sono in quarantena. Un bilancio preoccupante che ha portato alla chiusura dell’unità operativa più grande di Napoli che quotidianamente assicura servizio nella zona che va da piazza Garibaldi ai Decumani ed una zona che, momentaneamente, resterà scoperta proprio in assenza di quegli agenti che sono in stato di isolamento preventivo. Tutto è iniziato qualche giorno fa, l’8 settembre, come riporta Il Mattino, quando un vigile in ferie ha comunicato la sua positività. Un caso passato in sordina e che invece è stato la miccia che ha innescato la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Aleggia un clima di emergenza e paura nella sezione San Lorenzo deidi. Nella caserma, infatti, sono stai registrati 14 nuovi casi positivi e 150 agenti sono in. Un bilancio preoccupante che ha portato alla chiusura dell’unità operativa più grande diche quotidianamente assicura servizio nella zona che va da piazza Garibaldi ai Decumani ed una zona che, momentaneamente, resterà scoperta proprio in assenza di quegli agenti che sono in stato di isolamento preventivo. Tutto è iniziato qualche giorno fa, l’8 settembre, come riporta Il Mattino, quando un vigile in ferie ha comunicato la sua positività. Un caso passato in sordina e che invece è stato la miccia che ha innescato la ...

