Medal of Honor Above and Beyond: Data di uscita annunciata (Di mercoledì 16 settembre 2020) Oggi durante Facebook Connect, Respawn™ Entertainment, studio di Electronic Arts Inc. e Oculus, marchio di Facebook, hanno annunciato che Medal of Honor™: Above and Beyond, l'attesissimo videogioco in realtà virtuale (VR), uscirà l'11 dicembre 2020 in tutto il mondo. Innovativo e coinvolgente, il titolo unisce cinema e videogioco e sarà disponibile su Oculus Store per Oculus Rift e Steam con supporto OpenVR e cross-platform play. "Il franchise di Medal of Honor è da sempre una serie importante che racconta storie inedite di eroi di guerra: sin dal principio, nel 1999, il nostro obiettivo è stato quello di creare videogiochi concreti ed emotivamente autentici che siano fedeli alle esperienze di coloro che hanno ...

