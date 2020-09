Maxi-multa a Poste Italiane: cosa è successo davvero, quali danni per i cittadini (Di mercoledì 16 settembre 2020) Se è capitato anche a voi di ritrovarvi con un avviso di giacenza nella buchetta delle lettere, in giorni e orari in cui invece eravate presenti in casa, e quindi ben disposti a ritirare la vostra raccomandata, allora probabilmente siete stati vittima di quella che l’Antitrust ha ritenuto una pratica ingannevole portata avanti da Poste Italiane nei confronti dei cittadini e delle cittadine Italiane. Il caso è esploso pochi giorni fa e l’epilogo è stata una Maxi-multa di 5 milioni di euro per Poste Italiane. Cerchiamo di capire cosa è successo davvero, perché Poste è stata multata, quale comportamento ha avuto e le ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Se è capitato anche a voi di ritrovarvi con un avviso di giacenza nella buchetta delle lettere, in giorni e orari in cui invece eravate presenti in casa, e quindi ben disposti a ritirare la vostra raccomandata, allora probabilmente siete stati vittima di quella che l’Antitrust ha ritenuto una pratica ingannevole portata avanti danei confronti deie delle cittadine. Il caso è esploso pochi giorni fa e l’epilogo è stata unadi 5 milioni di euro per. Cerchiamo di capire, perchéè statata, quale comportamento ha avuto e le ...

