(Di mercoledì 16 settembre 2020) È una tutto campo quello che ha parlato ai microfoni di TGPoste, il nuovo telegiornale lanciato da Poste Italiane. Il commissario tecnico ha parlato soprattutto delle condizioni fisiche di Niccolò Zaniolo.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1018519" align="alignnone" width="300"(getty images)/captionL'ex allenatore dell'Inter ha voluto tranquillizzare a distanza Zaniolo alle prese con un altro grave infortunio: "Noi siamo l'Italia, quindi l'Italia deve partire sempre per vincere, anche quando magari all'inizio non è tra le favorite. Per quello che è la nostra storia, dobbiamo partire per vincere. Zaniolo? sta bene, è stato operato, l'operazione è andata bene, quindi la speranza è di rivederlo al più presto, ma con calma, perchè ...

ItaSportPress : Mancini e il rimpianto con la Samp: 'Rigiocherei la finale del '92 contro il Barcellona' - -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini rimpianto

CalcioWeb

Al comando del girone. La rete di Barella regala a Mancini la vetta. Quattro punti in classifica, davanti proprio all'Olanda e alla Polonia che ieri ha vinto 2-1 in rimonta in Bosnia. È Grand'Italia n ...A distanza di quasi 10 mesi, 291 giorni per la precisione, l'Italia torna in campo e inaugura con un pareggio il proprio cammino nella Nations League 2020/21. Termina 1-1 con la Bosnia al Franchi, pri ...Nicolas Burdisso, ex difensore dell’Inter, si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport per rivivere le tappe più importanti della sua carriera in maglia nerazzurra. Ecco le sue parole: “L’addi ...