Juve | rebus attaccante | Milik aspetta e Dzeko scalpita Su Suarez | Giroud e Kean…

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Lantus dovrà risolvere ben presto il problema centravanti: trae Kean chi sarà bianconero? Ilanima il mercato dellantus. Trae Kean solo uno potrà vestire la maglia bianconera e giocare insieme a Dybala e Cristiano Ronaldo. Secondo Gazzetta il Pistolero domani dovrebbe comunque sostenere il suo esame di italiano – livello B1, test non enormemente complesso ma nemmeno così facile – con l’Università per Stranieri di Perugia. In caso di esito positivo, potrà completare l’iter con il Ministero dell’Interno e diventare ...

Sport_Mediaset : #Juventus, rebus punta: risale #Dzeko, #Giroud l'alternativa. #Suarez sempre più lontano, #Pirlo vorrebbe il bosnia… - infoitsport : Juve, frenata Suarez. Il rebus centravanti è ancora senza soluzione - LaStampa : Juve, frenata Suarez. Il rebus centravanti è ancora senza soluzione. - infoitsport : Juve, è rebus attaccante: Dzeko in standby, Suarez lontano, sale Giroud - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Juventus, rebus punta: risale #Dzeko, #Giroud l'alternativa. #Suarez sempre più lontano, #Pirlo vorrebbe il bosniaco (… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve rebus

"La torre per il re". Questo il titolo con cui si apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani. "La torre per il re". Questo il titolo con cui si apre l'edizione odierna de La ...MILANO, 15 SET - Mancano venti giorni alla fine del mercato, e la Juventus non ha ancora il centravanti. Però il rebus è in via di soluzione, viste le complicazioni burocratiche per arrivare a SUAREZ.Ne ha parlato Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, su Twitter: "Llorente, sondaggio Inter per fine mercato. Ci sono stati sondaggi indiretti per capire la disponibilità d ...