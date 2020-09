Inter, Mauro: “Intervista di Ausilio fatta apposta per far capire a Conte che non possono comprare” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Massimo Mauro ha voluto commentare il momento delicato dell’Inter e il mercato del club nerazzurro ai microfoni di Tutti Convocati tornando sull’Intervista rilasciata da Piero Ausilio nei giorni scorsi a Sky Sport: “Credo che Ausilio abbia concesso quell’Intervista apposta per far capire a Conte che non possono comprare, forse le voci della Cina che ha bloccato l’uscita dei soldi dal Paese sono vere”. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Massimoha voluto commentare il momento delicato dell’e il mercato del club nerazzurro ai microfoni di Tutti Convocati tornando sull’vista rilasciata da Pieronei giorni scorsi a Sky Sport: “Credo cheabbia concesso quell’vistaper farche noncomprare, forse le voci della Cina che ha bloccato l’uscita dei soldi dal Paese sono vere”.

