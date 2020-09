Grecia, è allerta meteo per rischio Uragano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Mercoledì pomeriggio si è tenuta presso la Segreteria Generale della Protezione Civile, una riunione straordinaria per prendere provvedimenti e far fronte al previsto maltempo “Janos”, che sarà particolarmente grave e che colpirà il Paese con forti venti e forti piogge. In un briefing di emergenza ai cittadini, Hardalias ha dato tre istruzioni specifiche: Coloro che si trovano in aree che sono state allagate in passato, o nelle vicinanze che hanno torrenti o canali asciutti, evacuino le abitazioni e chiedano ospitalità. Evitate i movimenti durante il maltempo. Non attraversare torrenti, ruscelli o strade allagate. Nikos Hardalias ha spiegato che il fenomeno è noto come “ciclone mediterraneo” ed è simile ai cicloni tropicali statunitensi, ma è più debole, di dimensioni ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Mercoledì pomeriggio si è tenuta presso la Segreteria Generale della Protezione Civile, una riunione straordinaria per prendere provvedimenti e far fronte al previsto maltempo “Janos”, che sarà particolarmente grave e che colpirà il Paese con forti venti e forti piogge. In un briefing di emergenza ai cittadini, Hardalias ha dato tre istruzioni specifiche: Coloro che si trovano in aree che sono state allagate in passato, o nelle vicinanze che hanno torrenti o canali asciutti, evacuino le abitazioni e chiedano ospitalità. Evitate i movimenti durante il maltempo. Non attraversare torrenti, ruscelli o strade allagate. Nikos Hardalias ha spiegato che il fenomeno è noto come “ciclone mediterraneo” ed è simile ai cicloni tropicali statunitensi, ma è più debole, di dimensioni ...

