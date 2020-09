Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi fuori dalla casa per controlli: arriva l’esito (Di mercoledì 16 settembre 2020) È partito con un colpo di scena il percorso di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, e ora, a margine della sua uscita dalla casa per dei controlli medici, arriva un comunicato di aggiornamento da parte della produzione del reality. Tommaso Zorzi fuori dalla casa del GF Vip: il motivo dell’uscita Nelle stesse turbolente ore in cui Flavia Vento ha scelto di abbandonare il GF Vip, sferrando un clamoroso colpo di scena all’assetto del reality, per un concorrente si è determinata la necessità di uscire dalla casa per dei controlli relativi al suo stato di salute. Si tratta di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) È partito con un colpo di scena il percorso dialVip, e ora, a margine della sua uscitaper deimedici,un comunicato di aggiornamento da parte della produzione del reality.del GF Vip: il motivo dell’uscita Nelle stesse turbolente ore in cui Flavia Vento ha scelto di abbandonare il GF Vip, sferrando un clamoroso colpo di scena all’assetto del reality, per un concorrente si è determinata la necessità di uscireper deirelativi al suo stato di salute. Si tratta di ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - cristinascat10 : RT @contechristino: Ovviamente ma cosa più iconica dell'uscita lampo della Vento, la De Blanck che commenta 'Che cazzo te ne vai all'una de… - kiara86769608 : RT @ilfattovideo: Venezia, dentro il ‘Grande Fratello’ che controlla i flussi di turisti e pendolari: ecco come funziona -