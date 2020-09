Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi rientra in casa dopo il momentaneo abbandono (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tommaso Zorzi è ancora un concorrente del Grande Fratello Vip, a differenza di Flavia Vento che ha lasciato spontaneamente il reality. Lo comunicano i canali social della trasmissione, che fanno sapere: “dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella casa”. L’influencer infatti nelle ore precedenti aveva lasciato momentaneamente l’abitazione per motivi di salute. dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella casa. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) September ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 16 settembre 2020)è ancora un concorrente delVip, a differenza di Flavia Vento che ha lasciato spontaneamente il reality. Lo comunicano i canali social della trasmissione, che fanno sapere: “aver effettuato i regolari controlli medici,to nella”. L’influencer infatti nelle ore precedenti aveva lasciato momentaneamente l’abitazione per motivi di salute.aver effettuato i regolari controlli medici,to nella. #GFVIP —(@) September ...

