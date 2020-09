Golden Gala | Olimpico deserto ma tantissime stelle

(Di mercoledì 16 settembre 2020) AGI - Una costellazione di, mondiali ed italiane, in un 'causa le misure anti-covid per il '-Pietro Mennea', ultimo importante meeting di una stagione, difficile, complicata causa la pandemia che ha limitato eventi e possibilità di viaggiare. Il 40/o compleanno del più celebre evento che offre la 'Regina dello sport' sul territorio italiano sarà festeggiato domani (inizio programma alle ore 17,45) in uno stadio ricco di storia, l''' di Roma. Ci sarà tutta l'eccellenza italiana e ci saranno molti grandi campioni mondiali del momento. Ai piedi di Monte Mario, nella suggestiva cornice del Foro Italico - il luogo simbolo delle Olimpiadi di Roma di 60 anni fa - c'e' aria di straordinarie prestazioni ...

«È stata una coltellata al cuore sapere che non ci sarà pubblico. Per me è davvero pesante, se nella pallacanestro è il sesto giocatore in campo, per me è tutta la squadra. So quanto il nostro preside ...I fenomeni sbarcano a Roma. Alla vigilia del Golden Gala Pietro Mennea dello Stadio Olimpico si raccontano alcuni degli atleti più attesi della tappa italiana della Wanda Diamond League, principale ci ...