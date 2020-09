Fognini-Humbert in tv | data | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il secondo turno degliBNL d’Italiaproporrà lo scontro fra Fabioe Ugo, tennisti dalle caratteristiche molto differenti. L’azzurro dovrà vedersela dunque contro il giovane francese, forte di aver eliminato Kevin Anderson e dotato di una prima di servizio letale, oltre che di colpi da fondocampo potenzialmente devastanti. Il match andrà in scena mercoledì 16 settembre, non prima delle ore 15.00 (dopo Muguruza-Gauff):televisiva su Sky Sport (canali 201 o 205) e livesulla piattaforma Sky Go. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito.

Un martedì bello, avvincente, quasi strappalacrime: un martedì roseo come da tanto non si vedeva per il tennis italiano. Ma c’è un però, un grosso però che è la conseguenza dei mesi di immobilismo in ...Al Foro Italico gli azzurri eliminano rispettivamente Coria, Coric e Tsitsipas. Caruso ko con Djokovic. Nel tabellone femminile fuori Paolini Matteo Berrettini, Stefano Travaglia e Jannik Sinner si so ...Saranno l’argentino Federico Coria e il francese Ugo Humbert gli avversari di Matteo Berrettini e Fabio Fognini al secondo turno degli internazionali di Roma. Per i due italiani, che hanno usufruito d ...