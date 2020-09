Dybala rinnova con la Juve: ecco cosa manca (Di mercoledì 16 settembre 2020) TORINO - La telenovela per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala è pronta a vivere nuove puntate. Magari non subito, ma il prima possibile sì. D'altronde adesso a Torino è arrivato anche Jorge Antun ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020) TORINO - La telenovela per il rinnovo di contratto di Pauloè pronta a vivere nuove puntate. Magari non subito, ma il prima possibile sì. D'altronde adesso a Torino è arrivato anche Jorge Antun ...

Dybala "vede" solo la Juve ma chiede trattamento da big: il suo agente in Italia

Non è un diktat. Né tantomeno un forzatura, perché Paulo Dybala vuole la Juve e nel suo futuro "vede" solo bianconero. Ne ha dato prova l'anno scorso rifiutando categoricamente il Manchester United e ...

Juventus: rinnovo Dybala, arriva l’ultim’ora

Dopo una stagione sugli scudi, ora Paulo Dybala chiede il rinnovo. Il numero 10 della Juventus vorrebbe percepire cifre simili ai suoi compagni di squadra, Ronaldo escluso. Secondo quanto riportato da ...

Juventus, si lavora al rinnovo di Dybala: l’agente è a Torino

Juventus rinnovo contratto Dybala. Il futuro di Paulo Dybala può essere ancora alla Juventus. Questa sembra essere l’intenzione di entrambe le parti e la presenza a Torino di Jorge Antun, procuratore ...

