Disperso sulle montagne sopra Lezzeno | ricerche per Emilio Russo

IdeawebTV : Ampio dispiegamento di forze per la ricerca di un 79enne disperso sulle montagne di Condove - Piacenza_Online : Fungaiolo disperso sulle montagne di Ottone. Scattate le ricerche. I tecnici del soccorso alpino sono intervenuti i… -

Ultime Notizie dalla rete : Disperso sulle

TorinoToday

Lezzeno (Como), 16 settembre 2020 - Sono in corso dalla serata di martedì le ricerche di Emilio Russo, protagonista della politica comasca e coordinatore provinciale di Articolo Uno, scomparso dopo es ...È stato trovato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 settembre 2020, il corpo di Clemente Ruo, il 79enne di Condove disperso dalla mattinata di ieri. Lo si cercava sulle alture del paese, ma alla fine ...in foto: Immagine di repertorio. Dopo essere partiti dalla Libia, 24 migranti sarebbero morti annegati in un naufragio nel Mediterraneo. Lo ha detto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni ( ...