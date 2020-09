Di Somma cala il tris: “Santaniello, De Francesco e Pane in arrivo” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Stasera abbiamo chiuso con Santaniello, Pane e De Francesco è in viaggio nelle prossime ore sarà qui ad Avellino“. Parla così l’uomo mercato dei lupi, Salvatore Di Somma. In giornata si è sbrogliata la matassa per Fabiano Parisi che firmerà con l’Empoli nelle prossime ore: “Ha il desiderio di confrontarsi con una serie superiore e non saremo di certo noi a venir meno a questa volontà”. “Numericamente manca ancora qualcosa – dice Di Somma – Abbiamo lasciato qualche casella libera per raccogliere qualche occasione di mercato”. “Escludo l’arrivo di Gigi Castaldo – ammette – Abbiamo tre attaccanti importanti. Valutiamo l’acquisto di una punta ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Stasera abbiamo chiuso con Santaniello,e Deè in viaggio nelle prossime ore sarà qui ad Avellino“. Parla così l’uomo mercato dei lupi, Salvatore Di. In giornata si è sbrogliata la matassa per Fabiano Parisi che firmerà con l’Empoli nelle prossime ore: “Ha il desiderio di confrontarsi con una serie superiore e non saremo di certo noi a venir meno a questa volontà”. “Numericamente manca ancora qualcosa – dice Di– Abbiamo lasciato qualche casella libera per raccogliere qualche occasione di mercato”. “Escludo l’arrivo di Gigi Castaldo – ammette – Abbiamo tre attaccanti importanti. Valutiamo l’acquisto di una punta ...

Ultime Notizie dalla rete : Somma cala Crif, italiani con mutuo o prestito +4,8% rata mensile cala a € 333 - Finanza e Borsa Investire Oggi Affido e adozione: Forum famiglie, domani on line il lancio del progetto “Confido”

“Valorizzare e far conoscere il silenzioso e prezioso lavoro delle associazioni che si occupano di affido e adozione nazionale e internazionale, per far scoprire al maggior numero possibile di persone ...

Massimo Volume dal Vivo a Fiesole il 17 settembre

L’ultimo album pubblicato si intitola “Il Nuotatore” e segna 26 anni di onorata carriera. I Massimo Volume tornano sui palchi italiani per presentare il loro unico e imitatissimo mix di musica, poesia ...

Il provveditore Salvador in visita a Quero Vas e Alano di Piave

Il provveditore Massimilano Salvador si è recato ieri in visita alle scuole di Quero Vas e Alano di Piave per augurare un buon inizio di anno scolastico ad alunni e insegnanti. Accompagnato da Meri Da ...

