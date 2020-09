Dal 16 settembre su Netflix ‘Baby 3’ | intervista al cast e clip in esclusiva

Leggi su dire

(Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – ‘Nessun segreto dura per sempre’. Così Netflix presenta la terza ed ultima stagione di ‘Baby’, in cui le amicizie, le storie d’amore, i legami familiari e le certezze vanno in cortocircuito. Se nella prima stagione i protagonisti hanno mosso i primi passi nei loro sbagli e nella seconda si sono buttati a capofitto nel ‘buio’, nella terza Chiara (Benedetta Porcaroli), Ludovica (Alice Pagani) e il resto dei personaggi fanno i conti con le loro azioni, sono chiamati a prendersi delle responsabilità e a fare delle scelte, per il presente e per il futuro, in una storia ispirata alle baby squillo dei Parioli che ha scosso le coscienze.Presentata dal cast in una conferenza stampa sulla piattaforma Zoom, in ‘Baby 3’ (dal 16 settembre su Netflix) si affronta con più consapevolezza la prostituzione minorile con l’entrata in gioco della polizia, dei tribunali, della cronaca e del ‘mondo dei grandi’ che prende coscienza di non aver saputo essere una guida per i figli. Ma, al contrario, “in questo capitolo abbiamo deciso di ribaltare il punto rendendo molto adulti i teenager e un po’ meno adulti i genitori”, ha dichiarato Nicola De Angelis di Fabula Pictures, che produce la serie dalla prima stagione. “Quella di Baby è una generazione abbastanza compatibile con la realtà dal punto di vista di questi ragazzi che galleggiano in uno spazio-tempo sospeso, in un senso di abbandono generale con una mancanza di punti di riferimento: dalle istituzioni alle famiglie. Di conseguenza inciampano in circoli viziosi”, ha affermato la Porcaroli.IL CAST