Da Colleferro a Caivano, la violenza nichilista dei giovani

Ci affanniamo a cercare l’«ismo» giusto, cui attribuire questa ondata di violenza gratuita, proterva, perfino estetizzante, che sta sconvolgendo la nostra estate. È fascismo? È razzismo, machismo, cul ...

Senza futuro non c'è presente

Willy aveva 21 anni, e i tre che sono in carcere con l’accusa di averlo picchiato a morte ne hanno 26, 24 e 21. Maria Paola aveva 20 anni, e il fratello che l’ha speronata provocandone la morte dieci ...

