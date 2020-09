Coronavirus | in Campania 186 nuovi positivi 50 più di ieri su 6 072 tamponi e nessuna vittima

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 14 vigili contagiati a Napoli: altri 150 agenti in quarantena #napoli - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,5% Regioni con… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: in Campania le scuole aprono il 24 settembre. (video registrato ieri sera nel corso di una manifesta… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 186 positivi su 6.072 tamponi, nessun morto e 69 guariti nelle ultime 24 ore https://t.… - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - Regione Campania, 186 positivi su 6.072 tamponi, nessun morto e 69 guariti nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

Questo il bollettino di oggi 16 settembre licenziato dall’Unità di Crisi della Regione Campania. Positivi del giorno: 186. Tamponi del giorno: 6.072. Totale positivi: 9.537. Totale tamponi: 511.535. D ...“Donald Trump merita il premio Nobel per la pace“. Ne è convinto Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente del Brasile Jair, commentando i recenti accordi siglati alla Casa Bianca fra Israele e i paesi ...Il periodo di emergenza Covid-19 è divenuto anche un periodo di grandissimo lavoro per i Caf che hanno fornito assistenza anche per le richieste di reddito d'emergenza e per le tante tipologie di bonu ...