Chi rifiuta di indossare la mascherina scava tombe per le vittime del Covid-19 (Di mercoledì 16 settembre 2020) . È la sanzione alternativa attuata dall'amministrazione locale di Gresik in Giava Orientale, una provincia dell'Indonesia nei confronti dei negazionisti e di tutti coloro che non rispettano le misure di sicurezza per il contenimento dell'epidemia di coronavirus. Come riferisce il Tepegraph, sono già almeno otto le persone che, per essersi rifiutate di indossare la mascherina, sono state costrette a scavare le fosse per seppellire le vittime del Covid. Tra i compiti ci sono, per esempio, la rimozione del terreno e la sistemazione di assi di legno nella fossa, mentre sono i funzionari della sanità pubblica si occupano della sepoltura delle salme, utilizzando dispositivi di protezione adeguati. "Ci sono solo tre persone che si occupano delle ...

