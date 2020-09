Chi è Gennaro Mauro, il fidanzato di Anna Ascione a Temptation Island 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Chi è Gennaro Mauro, il fidanzato di Anna Ascione a Temptation Island 2020 Gennaro Mauro è il fidanzato di Anna Ascione. Si tratta di una delle sei coppie di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 che torna a partire dal 16 settembre nella sua versione Nip, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Gennaro e Anna sono fidanzati da sei anni, anche se i problemi non mancano. Lui sembra molto convinto della loro relazione, mentre lei ha qualche dubbio in più. Gennaro le ha anche chiesto di sposarsi, ma lei ha rifiutato. Ma chi è ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Chi è, ildiè ildi. Si tratta di una delle sei coppie di, il docu-reality di Canale 5 che torna a partire dal 16 settembre nella sua versione Nip, con la conduzione di Alessia Marcuzzi.sono fidanzati da sei anni, anche se i problemi non mancano. Lui sembra molto convinto della loro relazione, mentre lei ha qualche dubbio in più.le ha anche chiesto di sposarsi, ma lei ha rifiutato. Ma chi è ...

