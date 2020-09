Chi è Andrea Giambruno | il compagno di Giorgia Meloni

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 16 settembre 2020), leader di Fratelli d’Italia, è impegnata sentimentalmente da molto tempo con un uomo,, con cui ha anche una figlia: Ginevra., chi è: vita e carriera del nuovo volto di Studio aperto Ildellanon è del tutto sconosciuto al mondo dello spettacolo.è un noto autore televisivo di Mediaset. A lui, e non solo, si deve la buona riuscita di diversi programmi del palinsesto Mediaset come Quinta Colonna e Matrix. Recentemente proprioha debutto in quel di Studio Aperto in qualità di nuovo anchorman. Il loro fatale incontro non a caso è avvenuto proprio nelle reti ...