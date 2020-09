Call of Duty: Warzone arriverà anche su mobile? (Di mercoledì 16 settembre 2020) Call of Duty: Warzone potrebbe arrivare su dispositivi mobile, secondo un annuncio di lavoro trapelato online.Charlie Intel riporta che nell'annuncio di lavoro di Activision si cerca un produttore esecutivo in grado di lavorare su "WZM", la possibile abbreviazione di Warzone mobile.Il candidato prescelto dovrà "raccogliere, adattare e fornire le funzionalità essenziali della versione console e PC di Warzone su mobile", nonché "fungere da punto di contatto principale nel team di Warzone mobile per quanto riguarda chiarezza e decisioni sulle funzionalità rivolte agli utenti".Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 settembre 2020)ofpotrebbe arrivare su dispositivi, secondo un annuncio di lavoro trapelato online.Charlie Intel riporta che nell'annuncio di lavoro di Activision si cerca un produttore esecutivo in grado di lavorare su "WZM", la possibile abbreviazione di.Il candidato prescelto dovrà "raccogliere, adattare e fornire le funzionalità essenziali della versione console e PC disu", nonché "fungere da punto di contatto principale nel team diper quanto riguarda chiarezza e decisioni sulle funzionalità rivolte agli utenti".Leggi altro...

Eurogamer_it : #CODWarzone potrebbe sbarcare su mobile. - amerufficiale : Warzone Mobile? Sarebbe epico! Leggete un po' qui ?? - MimmoTheReal : RT @Multiplayerit: Call of Duty: Warzone Mobile in arrivo nel 2021? Spunta un indizio - GamingToday4 : Call of Duty: Warzone Mobile in arrivo nel 2021? Spunta un indizio - caaradonna : RT @LawXed: E se il cross-play su mw fosse un modo simpatico per dirci che tanto il futuro di call of duty è su pc? Segnatevi questo tweet -