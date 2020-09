Call of Duty: Black Ops Cold War si mostra in un video gameplay al cardiopalma (Di mercoledì 16 settembre 2020) Durante l'evento PS5 non poteva mancare un video gameplay di un FPS che per molti giocatori che non hanno apprezzato al 100% Call of Duty: Modern Warfare sembra segnare il grande ritorno del "vero" Call of Duty. Per l'occasione Raven Software ci ha mostrato degli spezzoni della prima missione della campagna di Call of Duty: Black Ops Cold War regalandoci un impatto e una spettacolarità davvero impressionanti.Al termine del filmato è stato annunciato che l'alpha sarà esclusiva su PS4 a partire da questo venerdì.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 settembre 2020) Durante l'evento PS5 non poteva mancare undi un FPS che per molti giocatori che non hanno apprezzato al 100%of: Modern Warfare sembra segnare il grande ritorno del "vero"of. Per l'occasione Raven Software ci hato degli spezzoni della prima missione della campagna diofOpsWar regalandoci un impatto e una spettacolarità davvero impressionanti.Al termine del filmato è stato annunciato che l'alpha sarà esclusiva su PS4 a partire da questo venerdì.Leggi altro...

MrxSoki : NUEVO VIDEO DE CALL OF DUTY! IMPORTANTE! ?? SE FILTRA CALL OF DUTY WARZONE PARA MOVIL! LOL - GamingTalker : Call of Duty Black Ops Cold War, il nuovo video gameplay mostra una missione della campagna; Alpha disponibile su P… - ASenzameno : RT @DeugemoTwo: Rivoluzione nell'esports di @CODLeague: addio console, si passa al PC. Perché? Ve lo racconto su @eSportsMag_it. #CoD #e… - Chauslav : Que evento é esse sony? Final fantasy Spider man Harry potter Call of duty Resident evil - kblfalcon : PUTA MADRE como se mira Call Of Duty #PS5 -