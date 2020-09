Barça, 3-1 al Girona in amichevole: doppietta di Messi e gol di Coutinho (Di mercoledì 16 settembre 2020) Riparte al meglio Lionel Messi dopo la burrascosa avventura sul mercato. L’argentino è stato protagonista nel 3-1 finale ai danni del Girona in amichevole. I catalani di Koeman si sono schierati con un 4-2-3-1 con Griezmann unica punta e Messi alle sue spalle con Trincao e Coutinho ai lati che mette il cartellino. ¡Final del partido! Barça 3-1 Girona@Phil Coutinho, Messi (2) / Samu Saiz#ForçaBarça pic.twitter.com/i3owAjLhma — FC Barcelona (@FCBarcelona es) September 16, 2020 Foto: twitter Barcellona L'articolo Barça, 3-1 al Girona in amichevole: doppietta di Messi e gol di Coutinho proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Riparte al meglio Lioneldopo la burrascosa avventura sul mercato. L’argentino è stato protagonista nel 3-1 finale ai danni delin. I catalani di Koeman si sono schierati con un 4-2-3-1 con Griezmann unica punta ealle sue spalle con Trincao eai lati che mette il cartellino. ¡Final del partido! Barça 3-1@Phil(2) / Samu Saiz#ForçaBarça pic.twitter.com/i3owAjLhma — FC Barcelona (@FCBarcelona es) September 16, 2020 Foto: twitter Barcellona L'articolo Barça, 3-1 alindie gol diproviene da Alfredo ...

FcInterNewsit : Barça, oggi amichevole con il Girona: anche questa volta, Arturo Vidal non sarà convocato - ETGazzetta : #Messi, doppietta contro il #Girona: il suo #Barça vince 3-1 - IYareema : RT @Sport_EN: FT: Barça 3-1 Girona Messi (2) and Coutinho the scorers for the home side - Messigician7 : RT @Sport_EN: FT: Barça 3-1 Girona Messi (2) and Coutinho the scorers for the home side - djraza507 : #Repost @fcbarcelona ··· Good win for the boys ?? Barça 3-1 Girona ?? Messi 2x, Coutinho ???? #ForçaBarça -

Ultime Notizie dalla rete : Barça Girona Calciomercato: Kumbulla-Roma è fatta, Juve aspetta Dzeko Cronache della Campania