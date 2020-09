Arriva la sneaker Adidas ispirata ai LEGO

(Di mercoledì 16 settembre 2020)uniscono le forze per creare unasuper colorata: un video teaser lascia intravedere la scarpa realizzata dai due brand Coloratissima e unica nel suo genere. È lachesi appresta a presentare. Niente di nuovo se non fosse che l’azienda tedesca l’ha creata in collaborazione con. Ad anticipare la notizia un… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Arriva sneaker

Pambianconews

Sailor Moon torna a far sognare i propri fan con un nuovo gadget davvero irresistibile. Non è la prima volta che sull'onda dell'amatissimo manga vengano lanciati sul mercato prodotti che ricordano la ...L’estetica visionaria di Maison Margiela incontra l’activewear di Reebok. I due brand hanno collaborato insieme al mix creativo tra i celebri modelli Tabi e Instapump Fury, e ne è scaturita una calzat ...Prada e Adidas ancora insieme: in arrivo la seconda collaborazione con le nuove Superstar. Le sneakers saranno disponibili in tre varianti Prada e adidas Originals tornano a collaborare per la seconda ...