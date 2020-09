Arrestato l’aggressore dei Navigli: voleva rapinare una donna con un nunchaku (Di mercoledì 16 settembre 2020) A Milano un 23enne è stato Arrestato per aver tentato di rapinare una 41enne in viale Gorizia lo scorso 18 giugno. Oltre alla tentata rapina, la denuncia per altre tre aggressioni ai danni di altre donne consumate il 5 agosto a distanza di poco. Al momento gli episodi accertati sono 4, ma si teme che … L'articolo Arrestato l’aggressore dei Navigli: voleva rapinare una donna con un nunchaku proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 settembre 2020) A Milano un 23enne è statoper aver tentato diuna 41enne in viale Gorizia lo scorso 18 giugno. Oltre alla tentata rapina, la denuncia per altre tre aggressioni ai danni di altre donne consumate il 5 agosto a distanza di poco. Al momento gli episodi accertati sono 4, ma si teme che … L'articolol’aggressore deiunacon unproviene da www.meteoweek.com.

