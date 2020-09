Anticipazioni Uomini e Donne del 16 settembre, Sophie rivaluta Facundo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Andrà in onda oggi pomeriggio, 16 settembre, una nuova puntata di Uomini e Donne. L’appuntamento quotidiano con il parterre dei cavalieri e le dame del trono over e i tronisti del classico, sta entrando nel vivo: i telespettatori hanno già visto le prime liti e le esterne che meritano di più, come ha voluto Maria De Filippi per questa nuova edizione. Nuove esterne per Sophie e Jessica Dove eravamo rimasti? Nella puntata del 15 settembre, totalmente dedicata a Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, abbiamo visto i due discutere animatamente a causa delle perenni indecisioni di Gemma. La dama sta uscendo con il sosia di Lamas ma si è mostrata gelosa di Valentina Autiero e le attenzioni da lei riservate a Sirius. Non sono mancate le incursioni di Tina Cipollari contro Gemma. Le ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 settembre 2020) Andrà in onda oggi pomeriggio, 16, una nuova puntata di. L’appuntamento quotidiano con il parterre dei cavalieri e le dame del trono over e i tronisti del classico, sta entrando nel vivo: i telespettatori hanno già visto le prime liti e le esterne che meritano di più, come ha voluto Maria De Filippi per questa nuova edizione. Nuove esterne pere Jessica Dove eravamo rimasti? Nella puntata del 15, totalmente dedicata a Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, abbiamo visto i due discutere animatamente a causa delle perenni indecisioni di Gemma. La dama sta uscendo con il sosia di Lamas ma si è mostrata gelosa di Valentina Autiero e le attenzioni da lei riservate a Sirius. Non sono mancate le incursioni di Tina Cipollari contro Gemma. Le ...

italiaserait : Uomini e Donne, Trono over o Trono Classico: le anticipazioni di oggi 16 settembre - IncontriClub : Uomini e donne, puntata 15 settembre 2020: anticipazioni - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi 16 settembre 2020: lite in studio tra Tina e Armando - #Uomini #Donne… - infoitcultura : Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi 15 settembre 2020: Nicola e l’interesse per Valentina - infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni 15 settembre 2020 | Trono classico flop ? -