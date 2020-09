Zaniolo, parla il professore che lo ha operato: “I tempi di recupero? Un mese in più o in meno non fa differenza” (Di martedì 15 settembre 2020) Intervistato dal Corriere dello Sport, Christian Fink, il professore che ha operato Nicolò Zaniolo, ha parlato dei tempi di recupero del centrocampista. Queste le sue parole: “L’importante è che recuperi pienamente la condizione. Quando parliamo di sportivi così giovani non è il mese in più o in meno a fare la differenza. L’infortunio che ha riportato è stato dettato semplicemente dalla sfortuna”. Foto: Twitter Roma L'articolo Zaniolo, parla il professore che lo ha operato: “I tempi di recupero? Un mese in più o in meno non fa ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 settembre 2020) Intervistato dal Corriere dello Sport, Christian Fink, ilche haNicolò, hato deididel centrocampista. Queste le sue parole: “L’importante è che recuperi pienamente la condizione. Quando parliamo di sportivi così giovani non è ilin più o ina fare la differenza. L’infortunio che ha riportato è stato dettato semplicemente dalla sfortuna”. Foto: Twitter Roma L'articoloilche lo ha: “Idi? Unin più o innon fa ...

