USA | Empire State index settembre vola oltre attese

(Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Balzal’indice manifatturierodi New York, che si è portato aa 17 punti dai 3,7 punti di agosto. Le stime degli analisti erano per una salita più contenuta, ovvero fino a 6 punti. L’indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni. Fra le varie componenti dell’indice, quella sui nuovi ordini migliora a quota +7,1 punti, mentre quella sulle consegnea +14,1 punti. (Foto: © jerry ferguson photograph)

PaoloLuraschi : -Francia:inflazione agosto -Italia:inflazione agosto -Germania:indici ZEW condizioni e sentiment economico settembr… - Apzy_ : ?? River walk - Empire Ranch Trail Carson City Nevada USA - __Ratalie : @curry_neko germany part of american empire USA USA USA -

Ultime Notizie dalla rete : USA Empire

Teleborsa

Performance molto positive per i future sui maggiori indici azionari statunitensi in attesa dell’avvio delle contrattazioni a Wall Street e dopo dati USA positivi su prezzi ... dall’indice ...(Teleborsa) - Balza oltre attese l'indice manifatturiero Empire State di New York, che si è portato a settembre a 17 punti dai 3,7 punti di agosto. Le stime degli analisti erano per una salita più con ...USA, Empire State Index in settembre pari a 17 punti, in aumento rispetto al precedente 3,7 punti (la previsione era 6 punti).