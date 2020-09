UN FORTE E CHIARO NO DELL’ANPI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI AL REFERENDUM (Di martedì 15 settembre 2020) L’Anpi DELLA PROVINCIA di TRAPANI, come sta avvenendo in tutto il Paese, è mobilitato per dire FORTE il suo “NO” al REFERENDUM sulla riduzione del numero dei parlamentari del 20 e 21 settembre. Non si tratta di una posizione conservatrice, come potrebbe a prima vista apparire: difendere la Costituzione non è conservatorismo. Riteniamo che questa... L'articolo UN FORTE E CHIARO NO DELL’ANPI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI AL REFERENDUM puoi vederlo su: Tvio TRAPANI. Leggi su tvio (Di martedì 15 settembre 2020) L’Anpidi, come sta avvenendo in tutto il Paese, è mobilitato per direil suo “NO” alsulla riduzione del numero dei parlamentari del 20 e 21 settembre. Non si tratta di una posizione conservatrice, come potrebbe a prima vista apparire: difendere la Costituzione non è conservatorismo. Riteniamo che questa... L'articolo UNNO DELL’ANPIDIALpuoi vederlo su: Tvio

