Serie C | ammesse Foggia e Bisceglie dopo il caso Picerno-Bitonto

(Di martedì 15 settembre 2020)sono stateinC, a poche settimane dal via del campionato. E’ questa la decisione del Consiglio Figc, che ha promosso d’ufficio e per scorrimento i due clubla sentenza della Corte d’Appello in merito alche ha fatto slittare l’inizio della stagione per laC e laD. Una decisione che era nell’aria e che adesso ha anche i crismi dell’ufficialità, cambia profondamente quindi la conformazione del girone C della terza

tw_fyvry : Alcune edizioni, a causa dei Ballottaggi, hanno subito un effetto Serie A 2005/2006, per cui sono ammesse al Second… - IAMCALCIONAPOL : Coppa Italia: le squadre della Serie C ammesse al torneo -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ammesse

Sportface.it

Una nuova avventura sportiva in città sta per avere inizio. Confermata l’iscrizione al campionato di serie B basket femminile per la nuova società VIRTUS ACADEMY BENEVENTO che subito si proietta nel f ...L’universo di Star Wars ha trovato una linfa nuova e vivace su Disney+ con serie come The Mandalorian e due ulteriori progetti come Cassian Andor (Diego Luna) e Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor). Ora, un ...Due squadre giovanili della Scuola Basket Arezzo giocheranno in Eccellenza. L’Under18 Tecnoil e l’Under15 Chimet sono state riconosciute tra le migliori realtà della regione e, per la stagione 2020-20 ...