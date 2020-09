Scuola | Lopalco a docenti | No rischi maneggiando compiti alunni

(Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) - "E' pari a zero" ilo che corrono insegnati nel manipolare i quaderni con ideglio le fotocopie distribuite in classe e poi riprese dal docente. Lo spiega in un video pubblicato su YouTube l'epidemiolgo dell'Università di Pisa, Pierluigi. "Sulla carta il coronavirus resiste oggettivamente molto poco, è una superficie particolamente permeabile e - precisa - ogni gocciolina emesse tende ad essere assorbita, in questo modo se si toccano con le mani i fogli c'è evidentemente menoo. Ilo di contrarre l'infezione da coronavirus - ribadisce - è molto vicino allo zero". "La prima misura per difenderci da queste infezioni è l'igiene delle mani, l'insegnante dopo aver ritirato i ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 14 settembre. In calo i casi registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore: sono 1008; 7 le vittime. Oggi è iniziata l ...Domani (lunedì 14 settembre) è previsto il ritorno a scuola (non in tutte le regioni peraltro, alcune come la Campania lo hanno posticipato). Le incognite vanno dall'uso delle mascherine per i più pic ...“Quaderni in quarantena?”, così esordisce l’epidemiologo Pierluigi Lopalco sui social: “La riapertura delle scuole – scrive – si accompagna necessariamente a dubbi e timori. Dobbiamo tutti far uno sfo ...