Saluto romano a corteo per Ramelli: cinque condanne (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 settembre 2020 - cinque esponenti di estrema destra sono stati condannati con rito abbreviato a pene fino a un mese e 10 giorni di carcere con l'accusa di apologia di fascismo . Stando a ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 settembre 2020 -esponenti di estrema destra sono stati condannati con rito abbreviato a pene fino a un mese e 10 giorni di carcere con l'accusa di apologia di fascismo . Stando a ...

CarloCalenda : Quale destra estrema Nicola? Quella di Pippi Mellone animatore di una delle liste di supporto a Emiliano, con lui s… - lucianonobili : Pippi Mellone, che si autodefinisce “sindaco fascista per #Emiliano”, che voleva chiudere l’Anpi di Lecce, che fa i… - beatrice_tom : RT @vfeltri: Se il saluto col braccio teso é romano come fa a essere fascista?Mi sembra che Giulio Cesare sia nato prima di Mussolini che l… - MarcoGiovagnol3 : @Marcell68457915 @vfeltri @LILIANA97045821 Ma nemmeno per voi. Studiate. Il saluto romano è opinione successiva ????… - corazzajacopo1 : RT @vfeltri: Se il saluto col braccio teso é romano come fa a essere fascista?Mi sembra che Giulio Cesare sia nato prima di Mussolini che l… -

Ultime Notizie dalla rete : Saluto romano Saluto romano a corteo per Ramelli: cinque condanne Il Giorno Il nuovo saluto anti-Covid: un modo in più per fare un gesto antico quanto l’uomo

Esterno giorno, ora di aperitivo, in Francia. Arriva una nuova persona nel gruppo: è una bella donna che tutti iniziano a salutare con il classico triplo bacio sulla guancia. Quando arriva il nostro t ...

Porto Torres e il patrimonio dei mosaici d’età romana: un convegno nella sala Canu

Una città moderna che ha delle “fondamenta” millenarie, quelle della gloriosa colonia Iulia di Turris Libisonis. Un tappeto di mosaici in parte aperti al pubblico, in parte da scavare e valorizzare. S ...

"No al saluto col gomito". La Russa contro l'Oms: "Va bene mano al cuore"

Ci eravamo appena abituati, non senza difficoltà, a salutare familiari, amici e conoscenti dandoci il gomito, e proprio ora arriva – a sorpresa – lo stop da parte dell’Organizzazione mondiale della Sa ...

Esterno giorno, ora di aperitivo, in Francia. Arriva una nuova persona nel gruppo: è una bella donna che tutti iniziano a salutare con il classico triplo bacio sulla guancia. Quando arriva il nostro t ...Una città moderna che ha delle “fondamenta” millenarie, quelle della gloriosa colonia Iulia di Turris Libisonis. Un tappeto di mosaici in parte aperti al pubblico, in parte da scavare e valorizzare. S ...Ci eravamo appena abituati, non senza difficoltà, a salutare familiari, amici e conoscenti dandoci il gomito, e proprio ora arriva – a sorpresa – lo stop da parte dell’Organizzazione mondiale della Sa ...