Saluto Al cuore? Bastava un "ciao" (Di martedì 15 settembre 2020) Marco Zucchetti L'OMS - Organizzazione Mondiale del Superfluo, più che della Sanità - ha avvertito l'esigenza di diramare un nuovo, imprescindibile consiglio anti-Covid all'umanità L'OMS - Organizzazione Mondiale del Superfluo, più che della Sanità - ha avvertito l'esigenza di diramare un nuovo, imprescindibile consiglio anti-Covid all'umanità. Nella fattispecie, ha vietato il «darsi di gomito», lo sgraziato Saluto oggi tanto di moda. Fin qui, tutto abbastanza ovvio, ma ripetere giova. Se la gente ancora non ha capito che è la distanza e non solo la stretta di mano il problema, e che strofinando forsennatamente le giunture non si eviterà il contagio, meglio essere chiari. Attendiamo fiduciosi i prossimi anatemi contro il naso-naso eschimese («atai Paraflu»), il fronte-fronte dei ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Marco Zucchetti L'OMS - Organizzazione Mondiale del Superfluo, più che della Sanità - ha avvertito l'esigenza di diramare un nuovo, imprescindibile consiglio anti-Covid all'umanità L'OMS - Organizzazione Mondiale del Superfluo, più che della Sanità - ha avvertito l'esigenza di diramare un nuovo, imprescindibile consiglio anti-Covid all'umanità. Nella fattispecie, ha vietato il «darsi di gomito», lo sgraziatooggi tanto di moda. Fin qui, tutto abbastanza ovvio, ma ripetere giova. Se la gente ancora non ha capito che è la distanza e non solo la stretta di mano il problema, e che strofinando forsennatamente le giunture non si eviterà il contagio, meglio essere chiari. Attendiamo fiduciosi i prossimi anatemi contro il naso-naso eschimese («atai Paraflu»), il fronte-fronte dei ...

HuffPostItalia : L'Oms: 'Sbagliato salutarsi col gomito: meglio mettersi una mano sul cuore' - RaiNews : Sarebbe meglio salutarsi portando la mano sul cuore piuttosto che toccandosi i gomiti l'uno con l'altro: è il consi… - agorarai : OMS: no al saluto con il gomito, meglio mettersi una mano sul cuore. #agorarai - Alessia43503770 : L’OMS: 'No al saluto col gomito: meglio salutarsi con una mano sul cuore'. Io da sempre: 'No al saluto: meglio fin… - marielSiviglia : RT @MarcoNoel19: L' OMS vuole che al posto del saluto col gomito mettiamo una mano sul cuore. Io ne metto una sulle palle ogni volta che p… -

Ultime Notizie dalla rete : Saluto cuore Oms, meglio la mano al cuore che il saluto con il gomito Rai News Clementi: "Favorevole a riduzione quarantena"

"Sono favorevole alla riduzione della quarantena". Lo ha affermato Massimo Clementi, ordinario di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, direttore del Laboratorio ...

"No al saluto col gomito". La Russa contro l'Oms: "Va bene mano al cuore"

Ci eravamo appena abituati, non senza difficoltà, a salutare familiari, amici e conoscenti dandoci il gomito, e proprio ora arriva – a sorpresa – lo stop da parte dell’Organizzazione mondiale della Sa ...

Basta saluto con il gomito, l’Oms consiglia la mano al cuore

Negli ultimi mesi le persone hanno dovuto necessariamente ridimensionare, anzi eliminare, qualsiasi forma di contatto per poter rispettare la regola del distanziamento sociale. E chi, dovendo rinuncia ...

"Sono favorevole alla riduzione della quarantena". Lo ha affermato Massimo Clementi, ordinario di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, direttore del Laboratorio ...Ci eravamo appena abituati, non senza difficoltà, a salutare familiari, amici e conoscenti dandoci il gomito, e proprio ora arriva – a sorpresa – lo stop da parte dell’Organizzazione mondiale della Sa ...Negli ultimi mesi le persone hanno dovuto necessariamente ridimensionare, anzi eliminare, qualsiasi forma di contatto per poter rispettare la regola del distanziamento sociale. E chi, dovendo rinuncia ...