Roma, esplode tubatura in via Gregorio VII: strada allagata (Di martedì 15 settembre 2020) Questa mattina, intorno alle ore 10:00, una tubatura è esplosa in via Gregorio VII, zona Valle Aurelia. L’acqua fuoriuscita dal tubo ha inondato la strada rendendo praticamente inagibile uno degli snodi principali della città. Tutto a due passi dal Vaticano, uno dei centri d’interesse più importanti della “Città Eterna“. Foto e video dell’accaduto, postati dai Romani residenti nel quartiere, hanno costellato i social documentando l’increscioso incidente. La potenza dell’esplosione ha danneggiato sensibilmente il marciapiede coinvolgendo una vettura in sosta. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Roma Capitale e il personale di Acea. L’ultimo episodio a Roma qualche giorno fa Una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Questa mattina, intorno alle ore 10:00, unaè esplosa in viaVII, zona Valle Aurelia. L’acqua fuoriuscita dal tubo ha inondato larendendo praticamente inagibile uno degli snodi principali della città. Tutto a due passi dal Vaticano, uno dei centri d’interesse più importanti della “Città Eterna“. Foto e video dell’accaduto, postati daini residenti nel quartiere, hanno costellato i social documentando l’increscioso incidente. La potenza dell’esplosione ha danneggiato sensibilmente il marciapiede coinvolgendo una vettura in sosta. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale diCapitale e il personale di Acea. L’ultimo episodio aqualche giorno fa Una ...

bianca_caimi : RT @RepubblicaTv: Catena Fiorello e il direttore di Repubblica Maurizio Molinari, dialogo sulla Felicità: 'La felicità è come una bomba che… - Mariate48641882 : RT @RepubblicaTv: Catena Fiorello e il direttore di Repubblica Maurizio Molinari, dialogo sulla Felicità: 'La felicità è come una bomba che… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Catena Fiorello e il direttore di Repubblica Maurizio Molinari, dialogo sulla Felicità: 'La felicità è come una bomba che… - RepubblicaTv : Catena Fiorello e il direttore di Repubblica Maurizio Molinari, dialogo sulla Felicità: 'La felicità è come una bom… - 1926pe : @AlfredoPedulla Calcolata più assurda regalarlo alla roma @AlfredoPedulla il Napoli doveva venderlo solo all Estero… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma esplode Roma: esplode il marciapiede in via Gregorio VII, la strada è allagata Fanpage.it Roma, presentata al Napoli l'offerta definitiva per Milik

La Roma è a un passo dall'acquistare Arkadiusz Milik. Il centravanti del Napoli è finalmente pronto a salutare definitivamente gli azzurri per trasferirsi tra le fila dei giallorossi, dopo ormai un me ...

El Shaarawy fra Milan e Juventus/ Calciomercato, pronto il ritorno del Faraone in A

C’è un nome nuovo che sta animando il calciomercato di Juventus e Milan in queste ore: stiamo parlando precisamente di Stephan El Shaarawy, ex attaccante esterno dei rossoneri nonché della Roma. In ba ...

Patty Pravo: ”Quella notte insieme a Hendrix a Roma in 500 tra spinelli e posti di blocco”

“Mi disse che era stufo della musica che faceva, e annoiato di fare il fenomeno: gli chiedevano sempre di dar fuoco alla chitarra, o di suonare la Fender con i denti” Jimi Hendrix e Patty Pravo, si in ...

La Roma è a un passo dall'acquistare Arkadiusz Milik. Il centravanti del Napoli è finalmente pronto a salutare definitivamente gli azzurri per trasferirsi tra le fila dei giallorossi, dopo ormai un me ...C’è un nome nuovo che sta animando il calciomercato di Juventus e Milan in queste ore: stiamo parlando precisamente di Stephan El Shaarawy, ex attaccante esterno dei rossoneri nonché della Roma. In ba ...“Mi disse che era stufo della musica che faceva, e annoiato di fare il fenomeno: gli chiedevano sempre di dar fuoco alla chitarra, o di suonare la Fender con i denti” Jimi Hendrix e Patty Pravo, si in ...