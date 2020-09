Riot Games assume GamerDoc | un ragazzo scappato dalla guerra in Iraq che ora dà la caccia ai cheater

(Di martedì 15 settembre 2020)sta studiando qualsiasi metodo per dare laaie ora può contare su un nuovo membro che collaborerà attivamente all'aggiornamento e manutenzione del sistema anti-cheat Vanguard. Il suo nome è Mohamed Al-Sharifi, noto sui social con il nicknameè un iracheno di 24 anni che vive a Londra e che già in passato ha catturato diversisu Overwatch e Valorant. Al-Sharifi è riuscito a scoprire diversi metodi usati daiin Valorant e ha risolto le vulnerabilità dopo aver fornito ale informazioni necessarie. Gestiva anche un canale Discord per il Dipartimento di Polizia di Overwatch, in cui è riuscito a smascherare i giocatori che ...

