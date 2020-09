Reddito di emergenza 2020, domanda 3° mensilità al via: importi e come richiederlo (Di martedì 15 settembre 2020) È ancora possibile fare domanda di Reddito di emergenza 2020, misura straordinaria di sostegno al Reddito introdotta per supportare le famiglie in condizioni di difficoltà economica, causata dall’emergenza COVID-19. Si può richiedere il Rem 2020 esclusivamente online sul sito Inps per la terza mensilità a partire da oggi 15 settembre. E lo si potrà fare entro il 15 ottobre, anzichè il 31 luglio, come previsto in precedenza. Il Decreto Agosto (Decreto legge n. 104/2020) ha infatti ampliato l’arco temporale in cui chiedere l’agevolazione, introducendo un’ulteriore quota mensile (terza tranche), da richiedere all’INPS entro il 15 ottobre prossimo. Il pagamento della ... Leggi su leggioggi (Di martedì 15 settembre 2020) È ancora possibile faredidi, misura straordinaria di sostegno alintrodotta per supportare le famiglie in condizioni di difficoltà economica, causata dall’COVID-19. Si può richiedere il Remesclusivamente online sul sito Inps per la terza mensilità a partire da oggi 15 settembre. E lo si potrà fare entro il 15 ottobre, anzichè il 31 luglio,previsto in precedenza. Il Decreto Agosto (Decreto legge n. 104/) ha infatti ampliato l’arco temporale in cui chiedere l’agevolazione, introducendo un’ulteriore quota mensile (terza tranche), da richiedere all’INPS entro il 15 ottobre prossimo. Il pagamento della ...

