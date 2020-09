Palamara non vuole essere processato dal Csm. E avverte: ‘Dubbi su serenità di Ermini. Eletto grazie a mio accordo con Lotti e Ferri’ (Di martedì 15 settembre 2020) Non vuole farsi processare dal Consiglio superiore della magistratura. Anzi: non vuole farsi processare da questo Consiglio superiore della magistratura. Il motivo? Formalmente un presunto vizio dell’ordinamento, ma nei fatti accusa il vicepresidente di Palazzo dei Marescialli di essere stato Eletto grazie a un accordo politico siglato con Luca Lotti e Cosimo Ferri. Cioè due dei protagonisti del dopocena all’hotel Champagne, dove Luca Palamara discuteva di nomine insieme a cinque ex consiglieri del Csm. Ora sono tutti a giudizio disciplinare davanti allo stesso tribunale interno del Consiglio superiore. Ferri ha già ottenuto la sospensione del suo processo e l’invio degli atti alle Sezioni unite della Cassazione. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Nonfarsi processare dal Consiglio superiore della magistratura. Anzi: nonfarsi processare da questo Consiglio superiore della magistratura. Il motivo? Formalmente un presunto vizio dell’ordinamento, ma nei fatti accusa il vicepresidente di Palazzo dei Marescialli distatoa unpolitico siglato con Lucae Cosimo Ferri. Cioè due dei protagonisti del dopocena all’hotel Champagne, dove Lucadiscuteva di nomine insieme a cinque ex consiglieri del Csm. Ora sono tutti a giudizio disciplinare davanti allo stesso tribunale interno del Consiglio superiore. Ferri ha già ottenuto la sospensione del suo processo e l’invio degli atti alle Sezioni unite della Cassazione. ...

