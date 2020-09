Napoli, De Laurentiis: “Ringrazio tutti coloro che mi hanno manifestato affetto” (Di martedì 15 settembre 2020) “Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno manifestato a me e mia moglie il loro affetto e la loro solidarietà”. Con questo messaggio su twitter il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rompe il silenzio dopo la notizia della positività al Covid-19 riscontrata la scorsa settimana sia al patron partenopeo che anche a sua moglie. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno manifestato a me e mia moglie il loro affetto e la loro solidarietà #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 15, 2020 Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) “Ringrazio di cuorechea me e mia moglie il loro affetto e la loro solidarietà”. Con questo messaggio su twitter il presidente del, Aurelio De, rompe il silenzio dopo la notizia della positività al Covid-19 riscontrata la scorsa settimana sia al patron partenopeo che anche a sua moglie. Ringrazio di cuorechea me e mia moglie il loro affetto e la loro solidarietà #ADL — AurelioDe(@ADe) September 15, 2020

