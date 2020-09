Milan, Leao positivo al Coronavirus: è in quarantena (Di martedì 15 settembre 2020) Il calciatore del Milan Rafael Leao è risultato positivo al Coronavirus. L’attaccante si trova in quarantena, come confermato dal diretto interessato rispondendo sui social ad un amico su Twitter: “Colpa della quarantena”, i rossoneri non hanno smentito l’isolamento domiciliare del giocatore. Il portoghese è assente da Milanello dalla scorsa stagione calcistica e non ha avuto contatti con il resto della squadra. E’ reduce da un infortunio nell’ultima partita di campionato. Adesso il calciatore sta rispettando il protocollo anti-Covid e dovrà attendere il doppio tampone negativo prima di poter tornare al centro sportivo per riprendere la preparazione.L'articolo Milan, Leao ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Il calciatore delRafaelè risultatoal. L’attaccante si trova in, come confermato dal diretto interessato rispondendo sui social ad un amico su Twitter: “Colpa della”, i rossoneri non hanno smentito l’isolamento domiciliare del giocatore. Il portoghese è assente daello dalla scorsa stagione calcistica e non ha avuto contatti con il resto della squadra. E’ reduce da un infortunio nell’ultima partita di campionato. Adesso il calciatore sta rispettando il protocollo anti-Covid e dovrà attendere il doppio tampone negativo prima di poter tornare al centro sportivo per riprendere la preparazione.L'articolo...

