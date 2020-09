MEF: nei primi sette mesi 2020 calo entrate per 33,4 miliardi di euro (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Le entrate tributarie e contributive nei primi sette mesi del 2020 evidenziano nel complesso una diminuzione dell’8,3% (-33.425 milioni di euro) rispetto all’analogo periodo dell’anno 2019. Il dato tiene conto della variazione negativa del 7,8% (-20.605 milioni di euro) delle entrate tributarie e della diminuzione delle entrate contributive del 9,3% (-12.820 milioni di euro). È quanto si legge nel Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-luglio 2020, redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. “È importante ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Letributarie e contributive neidelevidenziano nel complesso una diminuzione dell’8,3% (-33.425 milioni di) rispetto all’analogo periodo dell’anno 2019. Il dato tiene conto della variazione negativa del 7,8% (-20.605 milioni di) delletributarie e della diminuzione dellecontributive del 9,3% (-12.820 milioni di). È quanto si legge nel Rapporto sull’andamento delletributarie e contributive nel periodo gennaio-luglio, redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. “È importante ...

