Mahmood canta in arabo e divide il web: il video che crea polemica (Di martedì 15 settembre 2020) Mahmood durante un evento molto importante e storico ha deciso di cantare in arabo su una musica tipica italiana: il video ha creato enormi polemiche. Ha fatto davvero discutere l'esibizione -bellissima- di Mahmood alla Notte della Taranta 2020 quando, scelto personalmente dal maestro d'orchestra, ha avuto modo di fare una vera e propria esibizione straordinaria

Le parole di un padre a una figlia. Claudia Lagona (Caltagirone, 1987), in arte Levante, si misura col sapore dell'uva rubata a un filare. E canta Culodritto, di Francesco Guccini, canzone che il cant ...

In alcune stories pubblicate sui rispettivi profili Instagram, Diletta ed Elodie si divertono anche a "scambiarsi" la voce: l'ex talento di Amici parla con la voce della Leotta, mentre la conduttrice ...

Sul palco i super ospiti Gianna Nannini, Mahmood e Diodato canteranno la tradizione salentina ...

