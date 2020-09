JPMorgan richiama i dipendenti in sede | Con smart working calo della produttività

(Di martedì 15 settembre 2020)ci ripensa. Dopo che a inizio marzo aveva invitato i propria lavorare da casa per viadiffusione del coronavirus (erano stati contagiati più di una decina di lavoratori), la multinazionale statunitense adesso chiede di tornare inentro il 21 settembre, causa;.Il portavoce di, Micheal Fusco, ha reso noto come ilsia stato riscontrato tra tutti i, sia tra i più navigati che tra i nuovi arrivati. I giovani, inoltre, con loperderebbero molto dell’apprendimento di cui godrebbero lavorando in.I dirigenti Troy Rohrbaugh e Marc Badrichani, tramite una ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 set - JPMorgan Chase ha comunicato ai dipendenti che si occupano di vendite e trading che dovranno tornare in ufficio a New York entro il 21 settembre, se ...