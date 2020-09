Infedeltà | uomini e donne stesso modo di perdonare

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 15 settembre 2020) Glidi solito considerano l'infedeltà fisica più seriamente delle, mentre per queste ultime è più grave l'infedeltà emotiva. Nonostante queste differenze, i due sessi sono quasi equamente disposti ai partner e il grado di perdono non è correlato al tipo di infedeltà.Lo rileva una ricerca della Norwegian University of Science and Technology, pubblicata su Journal of Relationships Research. "Siamo sorpresi che le differenze tra i sessi non siano state maggiori- evidenzia Edward Ottesen Kennair, uno degli autori della ricerca- i meccanismi alla base del perdono sono più o meno identici tra i sessi".La ricerca ha preso in esame 92 coppie, che hanno completato inindipendente un questionario relativo ai problemi descritti in scenari ...