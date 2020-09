Gossip News: Gemma fa la gaffe “serate piccanti”, Elisabetta Gregoraci non entra in casa e… (Di martedì 15 settembre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Gemma e la battuta osé sulle serate con Nicola, di Elisabetta Gregoraci dà forfait alla prima puntata, di Antonella Elia che confessa il suo amore per Pietro e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Gemma: Siparietto “piccante” durante la puntata di oggi di Uomini e Donne. Gemma si è lasciata andare ed è andata in contro a una gaffe involontaria; ha accusato Nicola di aver trascorso “serate piccanti, con tanto di documentazione”. Peccato che, dopo l’intervento della padrona di casa, sia saltato fuori che si trattasse di stories ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 15 settembre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo die la battuta osé sulle serate con Nicola, didà forfait alla prima puntata, di Antonella Elia che confessa il suo amore per Pietro e della programmazione televisiva prevista per questa sera.: Siparietto “piccante” durante la puntata di oggi di Uomini e Donne.si è lasciata andare ed è andata in contro a unainvolontaria; ha accusato Nicola di aver trascorso “serate piccanti, con tanto di documentazione”. Peccato che, dopo l’intervento della padrona di, sia saltato fuori che si trattasse di stories ...

È ormai da giorni che si vocifera di un possibile flirt nato tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Il ballerino e la conduttrice si sono ritrovati fianco a fianco grazie a Ballando con le stelle: i due ...

Pippa Middleton costretta ad uscire di scena per non oscurare l’immagine della sorella Kate

Dopo il matrimonio di William e Kate celebrato nel 2011, Pippa Middleton era diventata un’autentica star seguitissima dalla stampa e dai paparazzi. Mentre spopolavano le chiacchiere sul suo conto, anc ...

Francesco Totti, Ilary Blasi annuncia: «C'è una Donna incinta in casa». Reazione da applausi

Francesco Totti è stato nei giorni scorsi protagonista assieme alla moglie Ilary Blasi e i figli Cristian e Chanel di una caccia al topo fatta di tattiche e appostamenti. L’ex numero 10 della Roma ha ...

