GF Vip: Tommaso Zorzi febbre alta e Tachipirina, allarme Covid? (Di martedì 15 settembre 2020) Ieri è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip. Siparietti e litigi a parte, però, a far preoccupare i fan è stato Tommaso Zorzi che è andato a dormire spossato e con la febbre. E subito è scattato l’allarme Covid! La prima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri, è cominciata col botto. Il cast di “vipponi”è entrato solo per metà ma iArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 15 settembre 2020) Ieri è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip. Siparietti e litigi a parte, però, a far preoccupare i fan è statoche è andato a dormire spossato e con la. E subito è scattato l’! La prima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri, è cominciata col botto. Il cast di “vipponi”è entrato solo per metà ma iArticolo completo: dal blog SoloDonna

davidemaggio : Ecco di cosa parla la contessa #GFVIP - Noovyis : (Grande Fratello VIP 5, lite tra Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi: 'A te non ti saluto, str...o!') Playhitmusic - - zazoomblog : Grande Fratello VIP 5 lite tra Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi: A te non ti saluto str...o! - #Grande #Fratello… - zazoomblog : Gf Vip Tommaso Zorzi ha la febbre: disagio e paura nella Casa - #Tommaso #Zorzi #febbre: #disagio - GiadaGummy : UOMINI E DONNE VERSIONE GF VIP - Tommaso Zorzi as Gianni Sperti - La Contessa as Tina Cipollari VOLO VOLO VOLO?? #GFVIP -