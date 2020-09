Cos’è il diritto all’oblio e perchè è sempre più importante (Di martedì 15 settembre 2020) Cos’è il diritto all’oblio e perchè è sempre più importante La nostra vita si svolge sempre più sul web. Capita che ci finiamo per nostra precisa volontà, postando contenuti sui social, che pian piano diventano una sorta di vetrina che dice di noi più di quanto avremmo voluto, sorta di CV a tutto tondo che racconta vizi e virtù. E capita che ci si ritrovi per qualcosa che si è fatto e che è stato riportato da altri, per esempio sui media. Un fatto di cronaca in cui si è stati coinvolti, dall’organizzazione di una sagra a un avviso di garanzia ricevuto.Segui Termometro Politico su Google News Ancora più che nel caso dei social, in cui c’è una volontarietà, in questo caso è molto ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 15 settembre 2020) Cos’è ilall’oblio e perchè èpiùLa nostra vita si svolgepiù sul web. Capita che ci finiamo per nostra precisa volontà, postando contenuti sui social, che pian piano diventano una sorta di vetrina che dice di noi più di quanto avremmo voluto, sorta di CV a tutto tondo che racconta vizi e virtù. E capita che ci si ritrovi per qualcosa che si è fatto e che è stato riportato da altri, per esempio sui media. Un fatto di cronaca in cui si è stati coinvolti, dall’organizzazione di una sagra a un avviso di garanzia ricevuto.Segui Termometro Politico su Google News Ancora più che nel caso dei social, in cui c’è una volontarietà, in questo caso è molto ...

clagadil : @Hanna61669015 Certo. Arriverà il solito magistrato di sinistra che non sa cos è il diritto e con arroganza infinit… - PeppinoPrisco2 : @LeoChessa @lagoldoninuda Basta con sti tweet sulla 104! Sai cos'è? Coglione! Hai figli? Se avessi un figlio o un g… - giorgio_piras49 : RT @giorgio_piras49: Il “diritto ordinario” è quello che sembra alle persone ordinarie, che non hanno le conoscenze necessarie per capire i… - giorgio_piras49 : Il “diritto ordinario” è quello che sembra alle persone ordinarie, che non hanno le conoscenze necessarie per capir… - giorgio_piras49 : @danteguest1 @duxfightdemon @italiadeidolori Il “diritto ordinario” è quello che sembra alle persone ordinarie, che… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è diritto Inizio scuola 2020, come sta andando il rientro in classe: la diretta Corriere della Sera