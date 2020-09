Come Salvini strumentalizza la morte di don Roberto Malgesini per fare propaganda sugli immigrati (Di martedì 15 settembre 2020) Don Roberto Malgesini è stato accoltellato a morte oggi a Como. Era molto conosciuto per il suo impegno verso gli ultimi, un “vero prete di strada”, ed è stato ucciso proprio mentre stava iniziando il suo giro di distribuzione delle prime colazioni. Sotto casa, nella canonica di San Rocco c’è ancora la sua Panda grigia con tutto il necessario. Probabilmente il sacerdote ha trovato l’omicida ad aspettarlo: era una persona che don Roberto conosceva, un senza tetto al quale forniva assistenza e con il quale pare fosse anche in buoni rapporti. Resta da capire cosa sia successo tra i due, perché non vi sarebbero testimoni dell’aggressione. Don Roberto è stato colpito da varie coltellate, quella letale al collo: il corpo era a una ventina di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Donè stato accoltellato aoggi a Como. Era molto conosciuto per il suo impegno verso gli ultimi, un “vero prete di strada”, ed è stato ucciso proprio mentre stava iniziando il suo giro di distribuzione delle prime colazioni. Sotto casa, nella canonica di San Rocco c’è ancora la sua Panda grigia con tutto il necessario. Probabilmente il sacerdote ha trovato l’omicida ad aspettarlo: era una persona che donconosceva, un senza tetto al quale forniva assistenza e con il quale pare fosse anche in buoni rapporti. Resta da capire cosa sia successo tra i due, perché non vi sarebbero testimoni dell’aggressione. Donè stato colpito da varie coltellate, quella letale al collo: il corpo era a una ventina di ...

